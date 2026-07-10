پخش زنده
امروز: -
سرپرست پلیس راهور فرماندهی انتظامی ویژه و دریابانی کیش از تغییر موقت محل ارائه خدمات تعویض پلاک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرگرد مهدی شهیدی، گفت: از فردا شنبه ۲۰ تیر، ارائه خدمات تعویض پلاک از ساختمان پلیس راهور به آموزشگاه رانندگی واقع در پشت بازار پادنا منتقل میشود.
او افزود: این جابهجایی موقتی است و شهروندان میتوانند تا اطلاع بعدی برای انجام امور تعویض پلاک به این آموزشگاه رانندگی مراجعه کنند.
سرپرست پلیس راهور کیش از شهروندان خواست با توجه به این تغییر، با گرفتن نوبت از سامانه و برنامهریزی مناسب از مراجعه به محل قبلی خودداری و برای دریافت خدمات به مکان جدید مراجعه کنند.