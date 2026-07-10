به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حاجیه خانم مریم سادات حلی مادر شهید والامقام سید محمد ولی زاده پس از ۴۴ سال فراق به دیدار فرزند شهیدش شتافت.

شهید محمد ولی زاده کاشانی دهم آذر ۱۳۴۳ در شهرستان کاشان چشم به جهان گشود.

وی به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت، بیست و سوم تیرماه ۱۳۶۱ در شلمچه توسط نیرو‌های عراقی بر اثر اصابت ترکش به سرو گردن شهید شد و مزار او در گلزار شهدای دارالسلام کاشان واقع است.

مراسم تشییع و خاکسپاری این مادر شهید امروز از حسینیه اعظم سوریجان به طرف گلزار شهدای دارالسلام کاشان برگزار شد.