به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پیامی ویژه که از طریق پلیس بین‌الملل فراجا ارسال شده از حضور و تلاش شبانه‌روزیِ سرپرست وزارت کشور عراق، پلیس و نیرو‌های حشدالشعبی در برقراری و تأمین نظم و امنیت مراسم تشییع "قائد شهیدِ امّت" در شهر‌های مقدسِ نجف و کربلا قدردانی کرد.

در این پیام با اشاره به برگزاری مطلوب کنگره جهانیِ اربعین در سال‌های گذشته و تجربه برقراریِ تأمین امنیت با همکاری نیرو‌های انتظامی دو کشور؛ این تجربیات را در مراسم تشییع بسیار حائز اهمیت دانسته است. در این پیام تأکید شده که برگزاری مراسم باشکوه تشییعِ "قائدِ امت" در عراق جلوه و نمادی بزرگ از پیوندِ معنوی و هم‌افزاییِ ناگسستنی بین دو کشور دوست و برادر ایران و عراق است.