پخش زنده
امروز: -
هوای اول هفته گیلان صاف و آفتابی است و هوا تا اواسط هفته ۳ تا ۶ درجه، گرمتر میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به پیشبینی وضعیت جویِ روزهای آینده گفت:بررسی نقشههای هواشناسی نشاندهنده استقرار سامانهی پایدار در استان است.
محمد دادرس با بیان اینکه این جوِ آرام و پایدار تا اواسط هفته تداوم خواهد داشت، افزود: در این مدت شاهد روندِ افزایشِ دمای هوا در استان خواهیم بود و هوای مناطق مختلف گیلان بین ۳ تا ۶ درجه سلسیوس افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به وضعیت دریای خزر در محدوده گیلان گفت: دریا با ارتفاع موج نیم متر برای فعالیتهای دریانوردی و گردشگری تا اواسط هفته مناسب است.