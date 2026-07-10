رئیس‌جمهور، با حضور در مراسم ختم مرحوم حاج ابراهیم ذوالقدر، پدر آقلی محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، ضمن ابراز همدردی، این ضایعه را به خانواده آن مرحوم تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مسعود پزشکیان در این مراسم با خانواده داغدار و بازماندگان مرحوم دیدار و برای آن فقید، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت کرد.

پیکر مرحوم حاج ابراهیم ذوالقدر که در ۹۱ سالگی بر اثر کهولت سن دار فانی را وداع گفته بود، روز جمعه پنجم تیر با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی در فسا تشییع و در آرامستان رضوانیه به خاک سپرده شد.

شهرستان فسا در فاصله ۱۳۰ کیلومتری جنوب شرقی شیراز واقع شده است.