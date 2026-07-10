همزمان با تشییع و خاکسپاری تاریخی آقای شهید ایران در آستان قدس رضوی، مردم شیراز با راهپیمایی چند کیلومتری تا آستان امین ولایت در سوگ امام شهید امت عزاداری کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ همزمان با تشییع و خاکسپاری تاریخی آقای شهید ایران در آستان قدس رضوی، مردم شیراز نیز شامگاه پنجشنبه با راهپیمایی چند کیلومتری تا آستان احمد بن موسی شاهچراغ (ع) در سوگ امام شهید امت عزاداری کردند.

مردمی که توفیق حضور در در قافله عشق و بدرقه پیکر پاک رهبر شهید را نیافته بودند، با حضور پرشور خود در این راهپیمایی، حماسه‌ای باشکوه آفریدند و خواستار انتقام خون رهبر شهید خود شدند.