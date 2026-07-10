تشدید نظارت بر طرحهای خدماتی ـ رفاهی بینراهی خراسان جنوبی
معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی از افزایش نظارت بر طرحهای خدماتی ـ رفاهی بینراهی استان همزمان با بازگشت زائران و مسافران خبر داد و بر ارتقای کیفیت خدمات و رفع سریع نواقص احتمالی تأکید کرد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما
، سعید سارانی، معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی گفت: با افزایش حجم تردد در محورهای استان، نظارت بر طرحهای خدماتی ـ رفاهی بینراهی تشدید شده است.
سارانی افزود: ارزیابی کیفیت خدمات، رعایت ضوابط بهداشتی، وضعیت نمازخانهها، سرویسهای بهداشتی و سایر امکانات رفاهی بهصورت مستمر انجام میشود.
وی هدف از این اقدام را ارائه خدمات مطلوب، تأمین رفاه و افزایش ایمنی سفر برای مسافران و زائران عنوان کرد.
سارانی تأکید کرد: نواقص احتمالی در کوتاهترین زمان به بهرهبرداران ابلاغ و تا رفع کامل آن پیگیری میشود.
وی از مسافران خواست در صورت مشاهده هرگونه کاستی، موضوع را از طریق سامانه ۱۴۱ اطلاع دهند تا در سریعترین زمان رسیدگی شود.