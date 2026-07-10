به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شرکت آب «انگلیان واتر» این ممنوعیت را برای ۵ میلیون مشتری در شرق انگلستان اعمال کرد.

‌با احتساب ممنوعیت‌های قبلی، شمار شهروندان تحت این محدودیت به بیش از ۷ میلیون نفر رسید.

‌شرکت «تیمز واتر» نیز از ۱۶ میلیون مشتری خود در لندن درخواست کرده در این موج گرما از شیلنگ آب استفاده نکنند.

‌بر اساس گزارش دیلی میل، این ممنوعیت‌ها برای جلوگیری از خشکسالی و مدیریت منابع آب است.

‌پیشتر کارشناسان به وقوع خشکسالی در برخی مناطق انگلیس هشدار داده‌اند.