بازتاب بزرگترین وداع تاریخ در فضای مجازی

حماسه باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر انقلاب در مشهد نه فقط در ایران که در میان فعالان رسانه‌ای و کاربران خارجی هم بازتابی گسترده داشت. رویدادی که اون را بزرگترین وداع تاریخ و نمادی از صلابت و مقاومت ملت ایران توصیف کرد.