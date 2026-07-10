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بازتاب بزرگترین وداع تاریخ در فضای مجازی

حماسه باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر انقلاب در مشهد نه فقط در ایران که در میان فعالان رسانه‌ای و کاربران خارجی هم بازتابی گسترده داشت. رویدادی که اون را بزرگترین وداع تاریخ و نمادی از صلابت و مقاومت ملت ایران توصیف کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۹- ۲۲:۰۱
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برچسب ها: مراسم تشییع ، رهبر انقلاب ، مشهد مقدس ، بازتاب خبری ، فضای مجازی
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