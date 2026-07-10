وزیر امور خارجه و رئیس مجلس مشورتی خلق اندونزی همراه شماری از علمای اسلامی این کشور با حضور بر مزار رهبر شهید انقلاب اسلامی به مقام شامخ ایشان ادای احترام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، ، «سوگیونو» وزیر امور خارجه و «احمد موزانی» رئیس مجلس مشورتی خلق اندونزی در راس هیئتی از مسئولان وزارت خارجه و شماری از روسای تشکل های اسلامی این کشور از جمله رئیس کل سازمان نهضت علمای اندونزی، رئیس سازمان مرکزی محمدیه و رئیس بنیاد خیریه اسلامی اندونزی عصر امروز جمعه پس از زیارت بارگاه منور رضوی به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب در «دارالذکر» حرم مطهر ادای احترام کردند.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه، این هیئت بلندپایه سیاسی، نخسین هیئت سیاسی است که برای ادای احترام بر مزار رهبر شهید انقلاب به مشهد سفر کرده اند.

هیئت سیاسی اندونزیایی بامداد جمعه با ۲ پرواز مستقیم از کشور اندونزی وارد مشهد شد و مورد استقبال رسمی قرار گرفت.

ظهر امروز جمعه نیز وزاری خارجه ایران و اندونزی در مشهد دیدار و درباره موضوعات دو جانبه و آیین تشییع و وداع با رهبر شهید در ایران و عراق گفت وگو کردند