قائم‌مقام بانک مرکزی در بیست و پنجمین نشست سالیانه بانک توسعه و تجارت اکو، خواستار تدوین راهبرد جامعی برای مشارکت فعال این بانک در طرح‌های توسعه‌ای ایران شد که با موافقت اعضا، این پیشنهاد در دستور کار بانک قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قائم‌مقام بانک مرکزی در نشست مجمع سالیانه بانک اکو، ضمن تبیین سیاست‌های بانک مرکزی پیشنهاد داد که بانک توسعه و تجارت اکو با توجه به وضع جدید بین‌المللی، برای تدوین برنامه جامع همکاری جدید با جمهوری اسلامی ایران در جهت بهره‌بردای طرح‌های ایران از تسهیلات و امکانات این بانک اقدام کند و مقرر شد این موضوع در دستور کار بانک اکو قرار گیرد.

در این نشست، ضمن مشارکت فعال بانک مرکزی در ارائه پیشنهادها، تصمیم‌های لازم در زمینه توسعه فعالیت‌های بانک و بهره‌برداری اعضا از تسهیلات توسعه‌ای گرفته شد.

شایان ذکر است در حاشیه این نشست، قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تعدادی از نمایندگان کشور‌های عضو بانک توسعه و تجارت اکو، دیدار و در زمینه توسعه همکاری‌های بانکی، تبادل نظر کرد.

همچنین، نشست‌های مشابه از طرف نمایندگان بانک مرکزی با دیگر نمایندگان حاضر از کشور‌های عضو، انجام شد.

گفتنی است، هیئت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی آقای ابوالحسنی، قائم مقام این بانک در بیست و پنجمین نشست هیئت مدیره و نشست مجمع بانک توسعه و تجارت اکو در روز‌های ۱۹ و ۲۰ تیر در استانبول ترکیه حضور یافته است.