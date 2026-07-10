فردین عسگر زاده افزود: این دو خانواده که پس از هفت سال به دلیل یک پرونده جنایی با هم اختلاف داشتند، در مراسمی صلح‌آمیز با یکدیگر دیدار کرده و بر عهدِ عبور از گذشته و آغاز زندگی در سایه صلح تأکید کردند.

این اقدام که با حضور بزرگان، مصلحان و فعالان اجتماعی در دورود صورت گرفت، الگویی بارز از گذشت، بخشش و اهمیت حفظ همبستگی اجتماعی است. حاضران در این مراسم، این صلح را نه تنها پیروزی دو خانواده، بلکه پیروزیِ آرامش بر خشم و برادری بر دشمنی دانستند.به گفته عسگر زاده ۷۴ درصد پرونده‌های ورودی دادگستری شهرستان دورود در سال گذشته با صلح و سازش ختم به خیر شده‌اند.