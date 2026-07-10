پایان اختلاف دو طایفه پس از ۷ سال با صلح و سازش در دورود
رئیس دادگستری شهرستان دورود گفت: پس از هفت سال اختلاف و تنش دو طایفه در شهرستان دورود با میانجیگری بزرگان و شورای حل اختلاف صلح و سازش میان آنان برقرار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیس دادگستری شهرستان دورود گفت: پس از سالها دوری و اختلافات ناشی از حادثهای تلخ در گذشته، امروز شاهد بازگشت آرامش و برقراری پیوند صلح میان خانوادههای بهرامی و رحیمی هستیم.
فردین عسگر زاده افزود: این دو خانواده که پس از هفت سال به دلیل یک پرونده جنایی با هم اختلاف داشتند، در مراسمی صلحآمیز با یکدیگر دیدار کرده و بر عهدِ عبور از گذشته و آغاز زندگی در سایه صلح تأکید کردند.
این اقدام که با حضور بزرگان، مصلحان و فعالان اجتماعی در دورود صورت گرفت، الگویی بارز از گذشت، بخشش و اهمیت حفظ همبستگی اجتماعی است. حاضران در این مراسم، این صلح را نه تنها پیروزی دو خانواده، بلکه پیروزیِ آرامش بر خشم و برادری بر دشمنی دانستند.
به گفته عسگر زاده ۷۴ درصد پروندههای ورودی دادگستری شهرستان دورود در سال گذشته با صلح و سازش ختم به خیر شدهاند.