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ابراز ارادت مردم از اقوام مختلف به رهبر شهید با زبان مشترک اشک

مردم از هر قشری و از هرقومی و از هر زبانی در مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید امت ارادت خود را به امامشان به زبان مشترک احساس و اشک ابراز کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۹- ۲۲:۳۰
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برچسب ها: مراسم تشییع ، رهبر انقلاب ، مشهد مقدس
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