نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی گفت: رهبر شهید انقلاب در همه دوران رهبری، همه توان خود را به‌کار بردند تا مرز‌های قدرت ایران توسعه یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید جلیلی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به پرسش‌ها پاسخ گفت.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در این برنامه اظهار داشت: چند ماه قبل از جنگ تحمیلی سوم، سخن از از هدف قرار دادن رأس قدرت می‌کردند.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: دولتمردان آمریکا تصور می‌کردند می‌توانند مدل (الگوی) ونزوئلا را در ایران هم اجرا کنند.

سعید جلیلی گفت: رئیس جمهور آمریکا به قدری سطح کار خود را پایین آورده بود که راهبری رفتار‌های خشن در ایران را بر عهده گرفته بود.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: آمریکا و رژیم صهیونی با تصور اینکه ایران به فناوری جدید دفاعی و نظامی دست یافته است، جنگ تحمیلی سوم را آغاز کردند.

سعید جلیلی تأکید کرد: رهبر شهید انقلاب در همه دوران رهبری، همه توان خود را به‌کار بردند تا مرز‌های قدرت ایران توسعه یابد.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی گفت: ملت مبعوث شده ایران، یکپارچه به صحنه آمدند و آرمان‌های انقلاب اسلامی را فریاد زدند.

سعید جلیلی اظهار داشت: ملت ایران در ۴۷ سال، ساخته شده، ارتقا یافته‌ و به یکی از ۴ قدرت دنیا تبدیل شده‌ است.

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: تشییع با شکوه رهبر شهید انقلاب، آغازی برای اوج گرفتن هدف‌های بنیادی انقلاب اسلامی است.

سعید جلیلی، همچنین گفت: کنشگری سیاسی امروز ایران باید در تراز جدید انقلاب اسلامی باشد.

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