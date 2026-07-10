سفیر ایران در ژنو، در پی حمله اخیر آمریکا به خطوط ریلی کشورمان، از سازمان حمل‌ونقل ریلی بین‌المللی (اوتیف) خواست این اقدام را به‌طور جدی پیگیری کند.

نامه ایران به سازمان حمل و نقل ریلی بین‌المللی؛

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ علی بحرینی در این نامه با اشاره به حمله آمریکا به پل خط آهن در استان گلستان، تصریح کرد: این حمله نمونه دیگری از حملات علیه تأسیساتی است که در خدمت حمل‌ونقل عمومی، فعالیت‌های اقتصادی و اتصال منطقه‌ای قرار دارند.

سفیر ایران در ژنو افزود: این حادثه یک رویداد منفرد نبوده و بخشی از الگوی مستمر هدف قرارگرفتن خطوط راه‌آهن و دیگر زیرساخت‌های حمل‌ونقل غیرنظامی ایران است.

در این مکاتبه تأکید شده است که اوتیف می‌بایست در چارچوب مأموریت خود و اصول حاکم بر کنوانسیون‌های مربوطه، رسیدگی به این موضوع را با جدیت ادامه داده و اقدامات مقتضی را از طریق سازوکار‌های حقوقی و نهادی خود دنبال کند.

در نامه همچنین اظهار شده که حملات به زیرساخت‌های ریلی، علاوه بر آسیب به زیرساخت‌های یک کشور عضو، اهداف گسترده‌تر مربوط به ایمنی، امنیت و قابلیت اطمینان حمل‌ونقل بین‌المللی ریلی را نیز با مخاطره مواجه می‌کند.

نماینده کشورمان در ژنو، پیش از این در جریان دفاع مقدس ۴۰ روزه نیز در مکاتبه با دبیرکل اوتیف، حملات آمریکا به خطوط آهن را محکوم کرده و اقدام فوری آن سازمان را خواستار شده بود.

در پاسخ به مکاتبه مزبور، اوتیف اعلام کرد: در حال به‌روزرسانی چارچوب‌های حقوقی خود به منظور اتخاذ اقدامات تنبیهی علیه حملات به زیرساخت‌های ریلی است و هرگونه حمله به خطوط آهن را موضوعی بسیار جدی تلقی می‌کند.