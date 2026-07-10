اداره‌کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد: حوالی ساعت ۲۱ امروز جمعه ۱۹ تیر نقطه اتصال یکی از واحد‌های نیروگاه حرارتی تبریز به شبکه برق سراسری، به علت مشکل فنی دچار آتش‌سوزی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، طبق این اطلاعیه عوامل نیروگاه تبریز، برق منطقه‌ای و آتش‌نشانی تبریز، بلافاصله در مکان مورد نظر حاضر و حریق را اطفا کرده و در حال حاضر در حال لکه‌گیری هستند.

همچنین تاکید می‌شود، از لحاظ پایداری شبکه برق، هیچ مشکلی وجود ندارد و مشکل پیش آمده برای واحد مذکور، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، رفع خواهد شد.

تصریح می‌شود، شایعات مبنی بر تهاجم دشمن به نیروگاه تبریز کذب و جعلی است. از مردم عزیز می‌خواهیم به شایعات توجه نکنند و اخبار را از مبادی معتبر پیگیری نمایند.