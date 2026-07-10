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هرمز، تنگه‌ای که فقط با ترتیبات ایرانی باز می‌ماند

تحلیل‌گران بین المللی از شکست مسیر جایگزین آمریکایی‌ها در تنگه هرمز می‌گویند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۹- ۲۲:۵۴
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برچسب ها: تنگه هرمز ، بستن تنگه هرمز ، ترامپ ، آمریکا ، اقتدار ایران
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