نخست‌وزیر پاکستان گفت: در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس‌جمهوری اسلامی ایران درخصوص تحولات منطقه و همکاری‌های دوجانبه صحبت کرده و بر تداوم تلاش‌های اسلام‌آباد برای حصول توافق صلح در منطقه تاکید کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شهباز شریف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز با برادرم، رئیس‌جمهور دکتر مسعود پزشکیان گفت‌و‌گو کردم. ما درباره وضعیت در حال تغییر منطقه گفت‌و‌گو کردیم و بر ضرورت خویشتن‌داری، گفت‌و‌گو و دیپلماسی برای حفظ دستاورد‌های صلحی که در ماه‌های اخیر با زحمت به دست آمده است، تاکید کردیم.»

نخست‌وزیر پاکستان افزود: «من بار دیگر آمادگی پاکستان را برای ادامه ایفای نقش خود به‌عنوان میانجی صادق و بی‌طرف برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه اعلام کردم. همچنین توافق کردیم که برنامه همکاری‌های دوجانبه‌ای را که در جریان سفر اخیر رئیس‌جمهور پزشکیان به اسلام‌آباد مورد توافق قرار گرفت، پیش ببریم.»

دفتر نخست وزیری پاکستان هم اعلام کرد که شهباز شریف نخست وزیر این کشور در تماس تلفنی با رئیس جمهوری اسلامی ایران به وی اطمینان داد که اسلام‌آباد متعهد به ایفای نقش خود برای کمک به صلح و ثبات پایدار در منطقه است.

نخست وزیر پاکستان مراتب احترام و بهترین آرزو‌های خود را برای حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ کرد.

در جریان این گفت‌وگوی گرم و صمیمانه، شهباز شریف نگرانی عمیق خود را از تشدید تنش‌های اخیر در منطقه ابراز و بر لزوم فوری احیای صلح و ثبات منطقه‌ای تأکید کرد.

او همه طرف‌ها را به خویشتنداری دعوت کرد و از دو طرف خواست تا از هرگونه اقدامی که می‌تواند دستاورد‌های صلحی که به سختی به دست آمده، خودداری کنند.

نخست وزیر پاکستان بر اهمیت پایبندی به تعهدات مندرج در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد تأکید و آن را چارچوبی پایدار برای ارتقای درک متقابل، احترام و رفاه مشترک در منطقه و فراتر از آن توصیف کرد.

او با تأکید مجدد بر تعهد راسخ پاکستان به صلح منطقه‌ای، به رئیس جمهور دکتر پزشکیان اطمینان داد که اسلام‌آباد آماده است تا به ایفای نقشی صادقانه و صمیمانه در تسهیل گفت‌و‌گو و حمایت از تمام تلاش‌ها برای حفظ صلح و ثبات ادامه دهد.

مسعود پزشکیان از نخست وزیر، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه و فرمانده ارتش پاکستان برای شرکت در مراسم ادای احترام به شهید آیت الله سید علی خامنه‌ای قدردانی کرد.

رئیس جمهور ایران همچنین با تاکید بر تعهد تهران از حمایت سازنده و تلاش‌های صادقانه پاکستان برای ثبات منطقه‌ای قدردانی کرد.

سران دو کشور همچنین اجرای تصمیمات اتخاذ شده در سفر ماه گذشته رئیس جمهور پزشکیان به اسلام آباد را بررسی و توافق کردند که اقدامات بعدی را برای تقویت بیشتر همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف تسریع کنند.

سران دوکشور توافق کردند که از طریق تماس نزدیک به مشورت در مورد مسائل مورد علاقه متقابل و صلح منطقه‌ای ادامه دهند.