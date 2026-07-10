به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵، ۲۶ محرم الحرام ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۱ جولای ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۳ و ۴۴ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۱۹ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۲۱ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۲۲ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۴۲ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۴ دقیقه

ذکر روز شنبه:

۱۰۰ مرتبه یا رب العالمین

حدیث روز:

پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود: اَلذَّنبُ شومٌ عَلى غَیرِ فاعِلِهِ اِن عَیَّرَهُ ابتُلِىَ بِهِ وَ اِن اَغتابَهُ أَثِمَ وَ اِن رَضىَ بِهِ شارَکَهُ.

گناه براى غیر گناهکار نیز شوم است، اگر گنهکار را سرزنش کند به آن مبتلا مى شود، اگر از او غیبت کند گنهکار شود و اگر به گناه او راضى باشد، شریک وى است. (نهج الفصاحه ص ۴۹۳، ح ۱۶۲۳)

احکام شرعی:

تبدیل اموال وقفى غیر مستعمل

سوال) مقدار زیادى کاسه مسى مربوط به حسینیه روستا است که قابل استفاده نیست و استفاده از آنها معمول نیست تکلیف ما در این مورد چیست؟

جواب) چنانچه آن ظرف‌ها در آن حسینیه که براى آن وقف شده، قابل استفاده نباشد و در حسینیه‌هاى دیگر هم قابل استفاده نباشد؛ مى‌توانید آن را با ظرف‌هاى قابل استفاده مبادله نمایید. (استفتائات مقام معظم رهبری)