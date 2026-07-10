به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزارت خزانه داری آمریکا به بهانه ازسرگیری حملات به کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز از تحریم‌ها ۸ فرد و۶ شرکت مرتبط با ایران خبر داد.

طبق بند نهم تفاهم نامه اسلام‌آباد، آمریکا متعهد شده است، تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نکند.

پیش از این نیز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی دیگری که نقض تقاهمانه اسلام آباد محسوب می شود، معافیتی را که به ایران اجازه می‌داد تا ۲۱ اوت (۳۰ مرداد) نفت خام و محصولات نفتی خود را به فروش برساند، لغو کرده است.