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فرماندار قائمشهر با رد شایعات منتشرشده در فضای مجازی، اعلام کرد خبر وقوع انفجار در این شهرستان کاملاً کذب است و امنیت کامل در منطقه برقرار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرماندار قائمشهر شایعات منتشرشده در فضای مجازی درباره وقوع انفجار در این شهرستان را تکذیب کرد و گفت: امنیت کامل در تمامی نقاط شهرستان برقرار است.
ابوذر قربانی اظهار کرد: پس از بررسیهای دقیق میدانی و پیگیریهای انجامشده از سوی نهادهای ذیربط، مشخص شد خبر منتشرشده درباره وقوع انفجار در قائمشهر اساساً کذب بوده و هیچگونه حادثهای با این ماهیت رخ نداده است.
وی با دعوت از شهروندان به حفظ آرامش و پرهیز از توجه به اخبار غیررسمی و فاقد منبع معتبر، افزود: انتشار چنین شایعاتی با هدف برهم زدن آرامش روانی جامعه انجام میشود.
فرماندار قائمشهر تأکید کرد: از مردم درخواست میشود اخبار مربوط به شهرستان را تنها از طریق مجاری رسمی و رسانههای معتبر دنبال کنند و از بازنشر اخبار تأییدنشده در فضای مجازی خودداری کنند.