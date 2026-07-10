معاون وزیر امور خارجه در واکنش به انتشار سند وزارت بازرگانی آمریکا و علنی شدن نقش امارات در تجاوز آمریکایی - صهیونیستی به ایران تاکید کرد: امارات باید پاسخگو باشد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کاظم غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه در واکنش به انتشار سند وزارت بازرگانی آمریکا و علنی شدن نقش امارات در تجاوز آمریکایی - صهیونیستی به ایران در پیامی نوشت:

" وزارت بازرگانی آمریکا سند جدیدی را منتشر کرده: تسهیل مقررات کنترل صادرات و ارتقای جایگاه صادراتی به امارات به پاس حمایت آن از تجاوز نظامی علیه ایران.

این اعتراف رسمی واشنگتن و سند رسوایی ابوظبی، مسئولیت بین‌المللی و آثار حقوقی مستقیمی دارد. امارات باید پاسخگو باشد. "