پیکر مطهر شهیدان مدافع وطن، ستوان دوم پاسدارحسین عموری، سروان پاسدارسعید توکلی زاده در گلزار شهدای اهواز به خاک سپرده شدند.

تشییع و خاکسپاری شهیدان عموری و توکلی زاده در گلزار شهدای اهواز

تشییع و خاکسپاری شهیدان عموری و توکلی زاده در گلزار شهدای اهواز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان نیرو‌های مسلح، خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگران پیکر مطهر شهیدان مدافع وطن ستوان دوم پاسدارحسین عموری، سروان پاسدارسعید توکلی زاده در گلزار شهدای اهواز تشییع و به خاک سپرده شد.

در این مراسم شرکت کنندگان با عزاداری و سوگواری در رثای اهل بیت (ع) و سر دادن شعار‌های الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ضمن تشییع این شهیدان گرانقدر بر ادامه راه این حماسه سازان تاکید کردند.

ستوان دوم پاسدارحسین عموری، سروان پاسدارسعید توکلی زاده و بسیجی محسن نجاتی در حمله متجاوزان آمریکایی در شهرستان اهواز به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

پیکر مطهر شهید نجاتی نیز بر تشییع و خاکسپاری به زادگاهش استان ایلام انتقال یافت.