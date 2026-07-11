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پیکر مطهر شهیدان مدافع وطن، ستوان دوم پاسدارحسین عموری، سروان پاسدارسعید توکلی زاده در گلزار شهدای اهواز به خاک سپرده شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان نیروهای مسلح، خانوادههای معظم شاهد و ایثارگران پیکر مطهر شهیدان مدافع وطن ستوان دوم پاسدارحسین عموری، سروان پاسدارسعید توکلی زاده در گلزار شهدای اهواز تشییع و به خاک سپرده شد.
در این مراسم شرکت کنندگان با عزاداری و سوگواری در رثای اهل بیت (ع) و سر دادن شعارهای الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ضمن تشییع این شهیدان گرانقدر بر ادامه راه این حماسه سازان تاکید کردند.
ستوان دوم پاسدارحسین عموری، سروان پاسدارسعید توکلی زاده و بسیجی محسن نجاتی در حمله متجاوزان آمریکایی در شهرستان اهواز به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
پیکر مطهر شهید نجاتی نیز بر تشییع و خاکسپاری به زادگاهش استان ایلام انتقال یافت.