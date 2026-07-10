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رئیس جمهور در گفتوگوی تلفنی با نخستوزیر پاکستان تأکید کرد: احترام متقابل و التزام عملی به تعهدها، پیششرط هرگونه توافق پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در گفتوگوی تلفنی با نخستوزیر پاکستان، حفظ روندهای سیاسی و تثبیت صلح و امنیت پایدار در منطقه را مستلزم پایبندی همه طرفها به تعهدها و پرهیز از هرگونه اقدام تنشزا دانست.
دو طرف، همچنین بر گسترش همکاریهای دو جانبه و تداوم رایزنیهای سیاسی برای تقویت ثبات منطقهای تأکید کردند.
رئیس جمهور در این گفتوگوی تلفنی، از حضور هیئت عالیرتبه پاکستان در آیین تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، قدردانی و این حضور را نشانهای از استحکام روابط راهبردی، پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و دینی و همبستگی دو ملت توصیف کرد.
آقای پزشکیان، همچنین از مواضع مسئولانه و تلاشهای دولت پاکستان در حمایت از کاهش تنشها و پیشبرد ابتکارهای سیاسی در منطقه قدردانی کرد.
رئیس جمهور گفت: در کنار تلاشهای سیاسی برای تثبیت آتشبس و جلوگیری از گسترش بحران، روند دوگانهای شکل گرفته است که از یک سو رژیم صهیونیستی و جریانهای حامی سیاستهای تنشآفرین و از سوی دیگر، دولت آمریکا با عدول از تعهدهای خود درصدد برهم زدن روندهای موجود و جلوگیری از استقرار آرامش در منطقه هستند.
آقای پزشکیان اظهار داشت: احترام متقابل و التزام عملی به تعهدها، پیششرط هرگونه توافق پایدار است.
رئیس جمهور، همچنین با مرور روند همکاریهای اقتصادی دو کشور، بر سرعت در اجرای توافقهای مشترک و فعالتر شدن دستگاههای مسئول در عرصههای تجارت، کشاورزی، حمل و نقل، صنعت و دیگر زمینههای همکاری تأکید کرد.
نخستوزیر پاکستان نیز حضور هیئت عالیرتبه این کشور در آیین تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی را وظیفهای برآمده از روابط برادرانه دو کشور دانست.
شهباز شریف با ابراز نگرانی از احتمال تشدید دوباره تنشها، بر ضرورت تداوم تلاشهای سیاسی، خویشتنداری همه طرفها و فراهم شدن زمینه برای تثبیت آتشبس و برقراری صلح پایدار تأکید کرد
نخستوزیر پاکستان با تأکید بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه، گفت: منطقه بیش از هر زمان دیگری نیازمند صلح، ثبات و همکاری است و پاکستان مصمم است در این مسیر، رایزنیها و همکاریهای خود با جمهوری اسلامی ایران را بهطور جدی ادامه دهد.
دو طرف در پایان این گفتوگو بر ادامه رایزنیهای سیاسی و نیز پیگیری اجرای توافقهای اقتصادی و تجاری میان دو کشور تأکید کردند.