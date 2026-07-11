پخش زنده
امروز: -
تیم بسکتبال جوانان با غلبه در اردن و ثبت چهارمین برد در رقابتهای قهرمانی غرب آسیا، صاحب سهمیه جام آسیا شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم زیر ۱۸ سال بسکتبال چهارمین دیدار خود در رقابتهای قهرمانی غرب آسیا و انتخابی کاپ آسیا را برابر اردن میزبان این رقابتها برگزار کرد.
بسکتبالیستهای جوان ایران در این دیدار با نتیجه ۸۰ بر ۷۷ به پیروزی دست بافتند. محمد یاشار کمالخالدی با کسب ۱۵ امتیاز، ۸ ریباند و ۳ پاسگل، امتیازآورترین بازیکن این دیدار بود.
برتری برابر اردن، چهارمین برد تیم بسکتبال جوانان ایران در مسابقات غرب آسیا بود. این تیم در سه دیدار ابتدایی به ترتیب برابر فلسطین، عراق و سوریه صاحب برتری شده بود.
با ثبت چهارمین بود در رقابتهای غرب اسیا، تیم بسکتبال جوانان صاحب سهمیه حضور در کاپ آسیا شد.
جوانان بسکتبال ایران روز شنبه پنجمین و آخرین دیدار خود در رقابتهای غرب آسیا را برابر لبنان برگزار میکنند.