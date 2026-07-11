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معاون اول رئیس جمهور در پیامی به مناسبت موفقیت غرورآفرین و کسب ۶ نشان رنگارنگ نابغههای ریاضی ایران در چین، از برنامه راهبردی دولت برای حمایت ساختاری از نخبگان خبر داد و تجاریسازی علم را دغدغه اصلی دولت در عرصه علم و فناوری دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام آقای عارف به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
موفقیت درخشان، غرورآفرین و مقتدرانه جوانان سرافراز ملیپوش المپیاد ریاضی جمهوری اسلامی ایران در کسب عنوان قهرمانی جهان و ایستادن بر فرازی بالاتر از کشورهای مدعی همچون لهستان و برزیل، مایه مسرت عمیق و افتخار ملی شد.
این دستاورد بزرگ، بار دیگر، برتری هوش، استعداد و شایستگی فرزندان این مرز و بوم را در عرصههای بینالمللی به تصویر کشید.
امروز «توسعه پایدار» و «اقتدار ملی» هر کشوری، وامدار سرمایههای انسانی خلاق و پیشتازی است که مرزهای علم و فناوری را درمینوردند.
ریاضی بهعنوان پایهترین و حیاتیترین رکن توسعه فناوریهای نوین و علوم پیشرفته، بهطور دقیق، همان نقطهای است که سرمایهگذاری بر روی آن، آینده هوشمند و توسعهیافته ایران عزیز را تضمین میکند.
اینجانب، ضمن تبریک این پیروزی بزرگ به همه اعضای شایسته تیم ملی، خانوادههای محترم ایشان، استادان، مربیان دلسوز و جامعه علمی و نخبگانی کشور، بر عزم جدی دولت برای حمایت همهجانبه، ساختاری و راهبردی از نخبگان تأکید میکنم.
دغدغه اصلی ما، ارتقای شاخصهای علم و فناوری و بهکارگیری این استعدادهای بیبدیل در چرخه پیشرفت و تجاری شدن علم در داخل کشور است تا زنجیره «نخبگی، نوآوری و ثروتآفرینی ملی» بیش از پیش مستحکم شود.
از خداوند متعال، ادامه توفیقها و سربلندی این فرزندان غیور در همه عرصههای علمی و بینالمللی را در سایه توجههای حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف، مسئلت دارم.
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور