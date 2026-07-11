با تداوم اقدامات تجاوزکارانه و نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، یک خودرو در شهرک «کفر رمان» هدف حمله پهپادی قرار گرفت و دو نفر شهید و زخمی شدند.

دو شهید و زخمی در حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

دو شهید و زخمی در حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ منابع پزشکی اعلام کردند: در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به خودرویی در شهرک کفررمان در جنوب لبنان، یک نفر شهید و یک تن زخمی شد.

خبرنگار المیادین هم امروز جمعه از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک النبطیه الفوقا در جنوب لبنان خبر داد.

رسانه‌ها هم اعلام کردند که ارتش رژیم اشغالگر برخی منازل در منطقه القنطره در جنوب لبنان را به آتش کشید.

شبکه تلویزیونی المنار هم گزارش داد که یک پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه بین النبطیه الفوقا و کفرتبنیت در جنوب لبنان حمله کرد.

این تحولات در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر به نقض آتش‌بس در لبنان و غزه اذعان و اعلام کرد که طی یک هفته گذشته ۲۰ حمله هوایی برای از بین بردن تهدیدات در جنوب لبنان انجام داده است.

وزارت بهداشت لبنان هم اعلام کرد از دوم ماه مارس گذشته تاکنون شمار شهدای حملات رژیم اشغالگر به این کشور به ۴۳۲۱ نفر و شمار زخمی‌ها به ۱۲۲۰۷ نفر رسیده است.

رژیم اسرائیل از دوم مارس (۱۱ اسفند ۴۰۴)، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرده که علاوه بر کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر را هم آواره کرده است.

رژیم صهیونیستی مناطقی را در جنوب لبنان اشغال کرده است که برخی از این مناطق برای دهه‌ها و برخی دیگر از زمان جنگ قبلی بین سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ تحت اشغال نیرو‌های این رژیم بود.