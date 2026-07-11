به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،رقابت‌های لیگ قهرمانی اسنوکر ۲۰۲۶ از ۲ تیر تا ۲۴ تیر ۱۴۰۵ (برابر با ۲۳ ژوئن تا ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶) در حال برگزاری است و حسین وفایی، ملی‌پوش ارزنده اسنوکر ایران، با نمایشی درخشان توانست جواز حضور در مرحله پایانی این مسابقات را به دست آورد.

وفایی در مرحله مقدماتی و در گروه ۱۸ ابتدا با نتیجه ۳ بر ۱ الیور سایکس از انگلیس را شکست داد، سپس با نتیجه ۳ بر صفر فلورین نوبل از اتریش را از پیش رو برداشت و در سومین دیدار نیز برابر فان ژنگ‌یی از چین به تساوی ۲ بر ۲ رسید تا به عنوان نفر نخست گروه خود راهی جدول اصلی B شود.

نماینده شایسته ایران در جدول اصلی نیز روند موفق خود را ادامه داد. او در نخستین مسابقه با ارائه نمایشی مقتدرانه، لوکا برسل، ستاره بلژیکی و قهرمان سابق جهان، را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد. وفایی سپس با نتیجه ۳ بر ۱ یان برنز از انگلیس را مغلوب کرد تا در آستانه صعود به مرحله پایانی قرار گیرد.

وفایی در آخرین مسابقه خود در جدول B نیز مقابل پنگ جون‌شو از چین به تساوی ۲ بر ۲ دست یافت و با کسب امتیازات لازم، به عنوان صدرنشین گروه B جواز حضور در جمع هشت نفر برتر لیگ قهرمانی اسنوکر ۲۰۲۶ را به دست آورد.

بر اساس فرمت برگزاری این رقابت‌ها، مرحله پایانی با حضور هشت بازیکن برتر در دو گروه چهار نفره برگزار خواهد شد. در پایان مسابقات این مرحله، نفرات نخست هر گروه به دیدار نهایی راه پیدا می‌کنند تا برای کسب عنوان قهرمانی لیگ قهرمانی اسنوکر ۲۰۲۶ به مصاف یکدیگر بروند.