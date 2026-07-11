یادگار امام خمینی رحمت الله علیه با توجه به مطالبه عمومی برای پاسخ به عاملان جنایت ترور رهبر شهید انقلاب، تأکید کرد: مسئولان نباید از مطالبه انتقام غفلت کنند و هر مسئولی که خود را وفادار به امام شهید می‌داند، باید این مطالبه را در اولویت بداند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین بزرگداشت امام شهید امت با حضور مراجع عظام تقلید، علما، شخصیت‌های برجسته حوزوی، مسئولان و قشر‌های مردم در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد.

آیات عظام شبیری زنجانی و سبحانی، آیت‌الله اعرافی، اعضای جامعه مدرسین، شورای عالی حوزه‌های علمیه، جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری و شماری از مسئولان کشوری و لشکری از حاضران در این آیین بودند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی خمینی در این آیین گفت: ملت ایران، حتی فرصت سوگواری برای رهبر شهید انقلاب را نداشت.

یادگار امام خمینی رحمت الله علیه اظهار داشت: از نخستین ساعت شهادت رهبر انقلاب، کشور با تهاجم و تهدید دشمنان رو‌برو شد و مردم ناچار بودند که همزمان در میدان دفاع از ایران و نظام اسلامی حضور یابند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی خمینی اضافه کرد: قدرت‌های استکباری تصور می‌کردند که جمهوری اسلامی ایران در چند روز از پای درمی‌آید، اما حضور مردم همه محاسبه‌های دشمن را بر هم زد و نقشه آنان را ناکام گذاشت.

یادگار امام خمینی رحمت الله علیه گفت: ملت ایران بدون نیاز به نسخه‌پیچی داخلی یا خارجی، مسیر خود را شناخت و بر همان راهی که امام راحل و رهبر شهید انقلاب ترسیم کرده بودند، استوار ماند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی خمینی اظهار داشت: همین مردم در کنار نیرو‌های مسلح، سپاه، ارتش و دیگر مدافعان کشور ایستادند و اجازه ندادند که هدف‌های دشمن محقق شود.

یادگار امام خمینی رحمت الله علیه با توجه به مطالبه عمومی برای پاسخ به عاملان جنایت ترور رهبر شهید انقلاب، تأکید کرد: مسئولان نباید از مطالبه انتقام غفلت کنند و هر مسئولی که خود را وفادار به امام شهید می‌داند، باید این مطالبه را در اولویت بداند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی خمینی گفت: دشمنان با وجود بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و نظامی، به هدف‌های خود نرسیدند و ملت ایران با اتکا به اصول انقلاب اسلامی و انسجام ملی، اقتدار خود را به نمایش گذاشت.

یادگار امام خمینی رحمت الله علیه در پایان، سرمایه مردمی را بزرگترین پشتوانه جمهوری اسلامی ایران در ادامه مسیر انقلاب اسلامی دانست.