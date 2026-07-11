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«ابراهیم الموسوی» نماینده جریان مقاومت در مجلس لبنان با باطل و غیرقانونی خواندن «توافق چارچوب»، بر رد هرگونه مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ «ابراهیم الموسوی» نماینده حزبالله در مجلس لبنان در گفتوگو با شبکه الجزیره در مواضعی قاطع پیرامون روند تحولات سیاسی و مذاکرات جاری اعلام کرد که این جنبش توافق چارچوب را به طور کامل رد میکند؛ چرا که آن را باطل، غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی میداند.
الموسوی با تاکید بر اینکه حزبالله به هیچ وجه مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی را نمیپذیرد، تصریح کرد که حاکمیت و تشکیلات سیاسی در لبنان، خود و کشور را در ورطه مذاکرات مستقیم با دشمن فرو برده است.
الموسوی با انتقاد شدید از رویکرد کنونی حاکمیت افزود که لبنان اکنون به طور کامل تحت قیمومیت آمریکا درآمده است و در این توافق چارچوب، صرفاً دیکتههای خارجی به چشم میخورد که هیچ سخنی از منافع ملی لبنان در آن گنجانده نشده است.
این نماینده مجلس لبنان با هشدار به مقامات بیروت در خصوص لزوم دامن نزدن به شکافهای داخلی، خاطرنشان کرد که هر کس به دنبال منافع واقعی لبنان است، باید از روند مذاکرات اسلامآباد بهره بگیرد، چرا که تصمیمگیری ملی به معنای رها کردن مصالح کشور در دستان آمریکا و اسرائیل نیست.
او با اشاره به اینکه حاکمیت لبنان تن به امتیازدهی داده و باید از تضییع بیشتر حقوق کشور خودداری کند، تاکید کرد که مقاومت قطعاً در قبال اینگونه اقدامات و رفتارهای تشکیلات رسمی، خود را مکلف به نشان دادن عکسالعمل و واکنش میداند.
اظهارات الموسوی در حالی بیان میشود که «نواف سلام» نخستوزیر لبنان نیز ساعتی پیش با تأکید بر لزوم پایبندی به استقلال سیاسی این کشور، از تداوم تلاشهای دیپلماتیک با کشورهای همسو برای پایان دادن به حملات رژیم صهیونیستی و اخراج اشغالگران خبر داد.
سلام درباره آخرین مواضع این کشور در قبال تحولات جاری در کشورش گفت: ما به همکاری و تلاش مشترک با کشورهای دوست برای متوقف کردن تجاوزات اسرائیل و لزوم عقبنشینی آن از خاک کشورمان ادامه میدهیم.
او در ادامه با تأکید بر حفظ حاکمیت ملی افزود: به استقلال در تصمیمگیری لبنان و گسترش حاکمیت کامل دولت بر تمامی خاک و اراضی کشورمان کاملاً پایبند هستیم.