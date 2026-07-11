به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب رقابت‌های مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، شب گذشته از ساعت ۲۲:۳۰ تیم ملی فوتبال اسپانیا در ورزشگاه «سوفای» لس‌آنجلس به مصاف تیم ملی فوتبال بلژیک رفت که این دیدار در نهایت با برتری ۲ بر یک اسپانیا به پایان رسید تا یک ضلع دیگر نیمه‌نهایی این تورنمنت شکل بگیرد.

تیم ملی فوتبال اسپانیا در یک‌هشتم با شکست پرتغال به این مرحله رسیده بود و بلژیکی‌ها نیز در یک‌هشتم مقابل آمریکا به پیروزی پرگل دست پیدا کرده بودند. اسپانیا با این پیروزی در نیمه‌نهایی باید به مصاف فرانسه برود.

نیمه نخست این دیدار با ریتمی تند و پرهیجان دنبال شد و هر ۲ تیم با خلق موقعیت‌های متعدد، بار‌ها دروازه یکدیگر را تهدید کردند. با این حال، مقاومت مدافعان و درخشش دروازه‌بان‌ها مانع از باز شدن دروازه‌ها شد تا اینکه اسپانیا سرانجام قفل بازی را شکست و گل نخست را به ثمر رساند. در این بین، لامین یامال با نمایش درخشان خود، یکی از موثرترین بازیکنان میدان بود و نقش پررنگی در حملات لاروخا ایفا کرد. در ادامه، بلژیک نیز موفق شد پس از ۶۴۹ دقیقه دروازه اسپانیا را باز کند تا طلسم گل نخوردن اونای سیمون پایان یابد. پس از این گل، ۲ تیم همچنان بازی هجومی خود را ادامه دادند، اما تلاش‌هایشان ثمری نداشت و نیمه نخست با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

نیمه دوم نیز حملات ۲ تیم ادامه دار بود و بازی با افت و خیز فراوانی همراه بود. تیبو کورتوا نیز به علت مصدومیت نتوانست بازی را ادامه دهد و با یک تعویض اجباری جای خود را به سن لمنس داد. در دقایق پایانی نیمه دوم بازی پر برخورد تا اینکه مرینو تعویض طلایی دلافونته موفق شد گل دوم اسپانیا را به ثمر برساند. بلژیک در ادامه حملات زیادی روی دروازه اسپانیا شکل داد که هیچکدام نتوانست دروازه سیمون را برای بار دوم باز کند و در نهایت اسپانیا با برتری ۲ بر یک راهی نیمه نهایی شد.