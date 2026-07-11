روابط‌عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، برنامه شنبه ۲۰ تیر پرواز‌های فرودگاه و حرکت شناور‌های بندرگاه کیش را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: ۸ شناور مسافربری از ساعت‌های ۶:۳۰، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ و ۱۹:۳۰ از بندر کیش به سمت چارک و ۸ شناور نیز از بندر چارک به سمت کیش در ساعت‌های ۷، ۸:۳۰، ۱۰، ۱۱:۳۰، ۱۳، ۱۴:۳۰، ۱۶ و ۱۷:۳۰ به مسافران خدمات رسانی می‌کنند.

مسافران می‌توانند برای تهیه بلیت به پایگاه رسمی اداره کل بنادر کیش به نشانی ticket.kishports.com مراجعه کنند.

️برنامه حرکت شناور‌های حمل خودرو (لندینگ‌کرافت) شنبه کیش ساعت ۵ تا ۲۱ بندر آفتاب به کیش ساعت ۴:۳۰ و ۱۰:۳۰ و از کیش به بنادر چارک و آفتاب ساعت ۷ تا ۱۸ انجام خواهند شد.

براساس برنامه اعلام شده پرواز فرودگاه کیش، شنبه ۲۰ تیر ۶ پرواز ورودی و ۶ پرواز خروجی در فرودگاه کیش تردد خواهند کرد.

پرواز‌های تهران ساعت ۶:۴۰، اصفهان ساعت ۱۱، مشهد ساعت ۱۲:۳۵، شیراز ساعت ۱۳:۳۰، تهران ساعت ۱۳:۴۵ و تهران ساعت ۱۶:۴۵ وارد فرودگاه کیش می‌شوند.

پرواز‌های اصفهان ساعت ۷:۳۰، شیراز ساعت ۷:۳۰، مشهد ساعت ۷:۴۰، تهران ساعت ۹:۱۵، تهران ساعت ۱۳:۳۵، تهران ساعت ۱۴:۳۰ و تهران ساعت ۱۷:۴۵ فرودگاه کیش را ترک می‌کنند.

مسافران برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۴ و ۴۴۴۸۵۵۰۱ با پیش شماره ۰۷۶ تماس بگیرند.