شبکه برق سراسری کوبا روز جمعه، دومین بار در یک هفته اخیر و چهارمین بار از ابتدای سال جاری به‌طور کامل از کار افتاد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه برق سراسری کوبا روز جمعه به‌طور کامل از کار افتاد. شرکت بهره‌برداری از شبکه برق کوبا اعلام کرد این دومین خاموشی کامل سراسری در یک هفته و چهارمین مورد از ابتدای سال جاری میلادی است.

وزارت انرژی کوبا نیز در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: «پروتکل‌های لازم برای آغاز روند بازیابی شبکه فعال شده‌اند.»

قطعی‌های مزمن برق در کوبا به افزایش تنش‌های اجتماعی منجر شده و پس از خاموشی سراسری روز دوشنبه، اعتراض‌های پراکنده‌ای به‌صورت کوبیدن بر ظروف در هاوانا، پایتخت این کشور، برگزار شد.

خبرگزاری رویترز در ادامه این گزارش خود نوشت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از ربایش نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا در سوم ژانویه، این کشور را تحت محاصره نفتی قرار داده است.

بر اساس این گزارش، ونزوئلا اصلی‌ترین تأمین‌کننده سوخت کوبا بود و فشار‌های بعدی آمریکا همچنین باعث شد مکزیک نیز ارسال نفت به این کشور را متوقف کند.

از سوی دیگر، تحریم‌های تجاری چند دهه‌ای آمریکا موجب فرسودگی زیرساخت‌های انرژی کوبا شده است.