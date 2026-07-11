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مقاومت اسلامی عراق با تاکید بر اینکه هرگز سلاح خود را تحویل نخواهد داد، اعلام کرد: همچنان به توسعه توانمندیهای نظامی و امنیتی و افزایش آمادگی برای مقابله با تهدیدهای دشمنان ادامه خواهیم داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ متن بیانیه مقاومت اسلامی عراق به این شرح است:
در برههای تاریخی و استثنایی که والاترین جلوههای وفاداری و تجدید عهد در آن آشکار شد، ملت سرافراز عراق حماسهای درخور عظمتِ پشتیبان مستضعفان، امام شهید، سیدعلی خامنهای (رضواناللهتعالیعلیه) رقم زد و با حضور میلیونی در مراسم تشییع پیکر پاک ایشان در نجف و کربلا ثابت کرد که مردم اصیل عراق همچنان بر مسیر مقاومت پایبند خواهند ماند و به جهاد علیه استکبار جهانی ادامه خواهند داد.
از سرزمین مقدسات بار دیگر این پیام را اعلام میکنیم تا نیروهای شرور بشنوند:
ما ثابتقدم به مسیر مقاومت پایبندیم. دشمنان بدانند که نیروهای محور حق، همچون پیکری واحد و بر اساس چارچوبهای جهادی که رهبر شهید برایمان ترسیم کرد، در کنار یکدیگر خواهند بود.
سختیها ما را از مسیرمان برنمیگرداند، بلکه تنها بر عزممان برای ادامه این راه در یاری مستضعفان و بیرون راندن اشغالگران از عراق و منطقه خواهد افزود.
سلاح مردان میدان هرگز ابزاری برای معامله و سازش نبوده؛ بلکه عقیدهای است بر دوش ما، عهدی است بر گردن ما و امانتی از سوی حضرت صاحبالامر (عج) و نایب گرامی او.
با همین سلاح پیش خواهیم رفت تا بندهای سلطه را درهم بشکنیم، طغیان مستکبران را مهار کنیم و به پیروزی عزتمندانهای برسیم که چشم صالحان را روشن سازد؛ یا اینکه به شهادتی نائل شویم که ما را به کاروان پیامبران و صدیقان ملحق کند.
بر این اساس به همگان تأکید میکنیم که نهتنها به دستاوردهای کنونی اکتفا نخواهیم کرد، بلکه با تمام قوا برای توسعه توانمندیهای نظامی ــ امنیتی و افزایش آمادگی متناسب با حجم چالشها و تهدیدهای فزاینده از جانب دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی، تلاش خواهیم کرد.
آرام نخواهیم گرفت و چشم بر هم نخواهیم نهاد تا به توهمات ستمگران پایان دهیم، کرامت را پاس بداریم و از حاکمیت صیانت کنیم.