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مراسم بزرگداشت و یادبود حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور جمعی از سفرا، شیعیان، ایرانیان مقیم و دوستداران امام شهید در ماناگوا برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این مراسم در فضایی معنوی و آکنده از اندوه و ارادت به رهبر شهید انقلاب اسلامی، با حضور شماری از سفرای کشورهای مسلمان، جمعی از شیعیان، هموطنان مقیم نیکاراگوئه و دوستداران حضرت آیتالله خامنهای در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در ماناگوا پایتخت نیکاراگوئه برگزار شد.
رامین زارع سفیر جمهوری اسلامی ایران در نیکاراگوئه در این آیین، با اشاره به جایگاه معنوی رهبر شهید انقلاب اسلامی، بخشی از ویژگیهای شخصیتی و فکری ایشان را برشمرد و گفت: در تاریخ کشورها، برخی شخصیتها صرفاً در چارچوب یک جایگاه سیاسی یا اداری تعریف نمیشوند، بلکه به عنوان بخشی از حافظه تاریخی و هویت ملی آن جامعه، میراثی سترگ از خود بر جای میگذارند که تا ابد در یاد و خاطره آن مرز و بوم باقی خواهد ماند.
در ادامه این مراسم، حاضران با قرائت سورههای الرحمن و یاسین، دعا و عزاداری، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی داشتند و برای روح بلند ایشان علو درجات مسئلت کردند.
همچنین در این آیین، کلیپی از جلوههای حضور باشکوه مردم ایران در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی پخش شد و شرکتکنندگان با ادای احترام به مقام شامخ ایشان، بر تداوم راه مقاومت، استقلالطلبی و دفاع از کرامت ملتها تأکید کردند.