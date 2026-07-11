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هیلاری کلینتون با انتقاد از ساختار انتخاباتی و عملکرد دونالد ترامپ، خواستار حذف کالج الکترال شد و گفت این سازوکار یادگاری از گذشته است که برای ایالتهای بردهدار طراحی شده بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ هیلاری کلینتون وزیر خارجه اسبق آمریکا در اظهاراتی خواستار حذف نظام کالج الکترال در آمریکا شد. او گفت: «کالج الکترال باید حذف شود. ما نباید همچنان به سازوکاری منسوخ چنگ بزنیم که برای ایالتهای بردهدار طراحی شده بود.»
کلینتون همچنین درباره پایگاه اجتماعی دونالد ترامپ اظهار کرد: «فکر میکنم یک هسته سخت، حدود ۳۴ تا ۳۵ درصد از رأیدهندگان، وجود دارد که واقعاً حاضرند ترامپ را حتی تا لبه پرتگاه دنبال کنند.»
او در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از ترامپ گفت: «ترامپ فهرستی از دشمنان دارد که در مقایسه با آن، فهرست دشمنان نیکسون ناچیز به نظر میرسد.»
کلینتون افزود: «سطح فساد، چه فساد سیاسی و چه فساد مالی، دیگر حتی پنهان هم نمیشود، بلکه کاملاً آشکار است.»