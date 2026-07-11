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منابع خبری از وقوع انفجار شدید و مهیب در حومه ادلب واقع در شمال غرب سوریه، همزمان با پرواز هواپیماهای شناسایی و پهپادها خبر دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ منابع آگاه اعلام کردند که انفجار بزرگی در اطراف دو منطقه «کفریا» و «الروعه» در استان ادلب روی داده است.
بر اساس این گزارش، وقوع این انفجار همزمان با پرواز هواپیماهای شناسایی و پهپادهایی صورت گرفته است که به نظر میرسد متعلق به ائتلاف بینالمللی به سرکردگی آمریکا باشند.
در همین رابطه، منابع محلی و اهالی ادلب در گفتوگو با این شبکه تأیید کردند که انفجار موجی از ترس و وحشت شدید را در میان شهروندان غیرنظامی ساکن در منطقه ایجاد کرده است.
تا این لحظه ماهیت هدفی که مورد حمله قرار گرفته یا خسارتهای ناشی از آن تأیید نشده است.
همچنین جزئیات و چگونگی وقوع این انفجار و نیز هویت هدف، همچنان مبهم و نامشخص است.
این خبر یک روز پس از آن منتشر میشود که وزارت کشور دولت موقت سوریه شامگاه جمعه (۱۸ تیرماه) اعلام کرد نیروهای امنیتی کشور چند هسته تروریستی وابسته به داعش را در منطقه جنوبی، متلاشی و «فراس الداغر» یکی از سرکردههای ارشد این گروه تروریستی را دستگیر کردند.