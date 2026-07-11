لیندسی گراهام سناتور جمهوریخواه آمریکا که به کی یف رفته، گفت: چین می‌تواند با اعمال فشار بر روسیه نقشی تعیین‌کننده در پایان دادن به جنگ در اوکراین ایفا کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این سناتور تندرو ایالت کارولینای جنوبی جمعه در سفر به کی‌یف با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار و درباره نیاز فوری اوکراین به پدافند هوایی و تحریم روسیه رایزنی کرد.

گراهام گفت: تقویت قابلیت‌های نظامی اوکراین و همسو کردن تحریم‌ها با فشار دیپلماتیک می‌تواند روسیه را وادار به مذاکره کند.

او افزود: راه صلح و پایان دادن به این جنگ بیشتر از پکن می‌گذرد تا واشنگتن، کی‌یف و مسکو. چین نفوذ زیادی دارد. مایلم که آنها از نفوذ خود برای خیر جهان استفاده کنند.

گراهام مدعی شد: من باور ندارم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هنوز به آنجا رسیده باشد، اما رسیدن به آنجا کار سختی نیست؛ و هر چه زودتر بتوانیم در مورد صلح گفت‌و‌گو کنیم، این جنگ سریع‌تر تمام می‌شود.

گراهام همچنین گفت که تیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اکنون با لایحه تحریم‌های روسیه که ماه‌هاست در دست بررسی است، موافق است. این لایحه قرار است منبع تامین مالی بخش عمده‌ای از عملیات نظامی روسیه را قطع کند.