ولیعهد عربستان و رئیس‌جمهور آمریکا در تماس تلفنی، آخرین تحولات منطقه از جمله روند گفت وگوها میان واشنگتن و تهران را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

رایزنی تلفنی بن سلمان و ترامپ درباره ایران و مذاکرات

رایزنی تلفنی بن سلمان و ترامپ درباره ایران و مذاکرات

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس) گزارش داد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در تماس تلفنی درباره تحولات منطقه رایزنی کردند.

دو طرف در این گفت‌و‌گو بر اهمیت امنیت کشتیرانی و گذرگاه‌های دریایی و حمایت از اقداماتی که به تقویت امنیت و ثبات کمک می‌کند، تأکید کردند.

بر اساس این گزارش، بن سلمان و ترامپ همچنین آخرین تحولات منطقه، از جمله گفت‌و‌گو‌های میان واشنگتن و تهران را مورد بررسی قرار دادند.

وزارت امور خارجه آمریکا هم اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، در گفت‌وگوی تلفنی با وزیر خارجه عربستان درباره اهمیت هماهنگی مشترک به منظور حفظ امنیت و ثبات منطقه‌ای رایزنی کرده است.

بر اساس این بیانیه، دو طرف بر ضرورت تداوم هماهنگی و همکاری در راستای حمایت از امنیت و ثبات در منطقه تأکید کردند.

همزمان با این تماس های تلفنی، رسانه ها اعلام کردند که سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در صدر هیئتی دیپلماتیک به عمان سفر خواهد کرد.

قرار است در این سفر درباره مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه، بویژه وضعیت تنگه هرمز، گفت‌وگو و تبادل نظر شود.