جمعی از شیعیان روسیه شامگاه جمعه در مراسمی در مرکز اسلامی مسکو ضمن بزرگداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی از وداع باشکوه مردم ایران و عراق با پیکر امام شهید تمجید کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنرانان این مراسم که در مرکز اسلامی مسکو برگزار شد، ویژگی‌های برجسته شخصیتی و رهبری آیت الله شهید خامنه‌ای را برشمردند و حوزه تأثیر کلام و راه این رهبر شهید را فراتر از مرز‌های جغرافیایی و در گستره امت اسلامی و آزادی خواهان جهان توصیف کردند.

معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در سخنانی در این آیین گفت: ما با عزم و اراده‌ای پولادین از قلب مسکو اعلام می‌کنیم که در مسیر نورانی حق، استوار و مصمم تا ظهور منجی عالم بشریت باقی خواهیم ماند.

افشین پرچی‌زاده با اشاره به سوگواری ملت‌های منطقه و وداع باشکوه در ایران و عراق با پیکر آیت‌الله سید علی خامنه‌ای افزود: ایشان، تنها مقتدای یک ملت نبود؛ بلکه دیده‌بان بیدار امت اسلامی و لنگرگاه ثبات در طوفان‌های سهمگین معاصر بود.

او خاطرنشان کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی با نگاهی راهبردی و تمدن‌ساز، همواره بر تقریب مذاهب و حفظ وحدت امت اسلامی تأکید داشتند؛ نگاهی جامع که مرز‌های جغرافیایی را درمی‌نوردید و به ما مسلمانان در سراسر جهان، هویت و پایمردی می‌آموخت.

معاون سفیر ایران در روسیه گفت: پیام‌های تاریخی و پدرانه ایشان به جوانان غرب، گواهی است که هدایتگری او، محصور در یک مرز و بوم نبود.

پرچی‌زاده افزود: در روز‌های گذشته، جهان شاهد بی‌نظیرترین رستاخیز توده‌ها در وداع با این حکیم فرزانه بود؛ مردی که نماد اقتدار و عزت جهان اسلام به شمار می‌رفت.

او با بیان اینکه بزرگ‌ترین درس زندگی این رهبر شهید، «بصیرت» و «ایستادگی در برابر استکبار» بود، اظهار داشت: امروز اگرچه پیکر مطهر ایشان در میان ما نیست، اما اندیشه سیاسی و مکتب مقاومت او زنده‌تر از همیشه جاری است.

این دیپلمات کشورمان تصریح کرد: جبهه باطل در میدان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، در برابر منطق استوار این شهید بزرگوار به بن‌بست رسیده بود. آنان که طعم تلخ شکست را از تدابیر حکیمانه ایشان چشیده بودند، چون توان مقابله رو در رو نداشتند، در اوج عجز دست به جنایتی تروریستی زدند.

پرچی‌زاده ادامه داد: این اقدام تروریستی آمریکا-صهیونیستی در هدف قرار دادن عامدانه عالی‌ترین مقام حاکمیتی ایران، هجمه‌ای آشکار به پایدارترین رکن امنیت منطقه است. اما مستکبران بدانند این خون‌های پاک، گریبان ستمگران را خواهد گرفت، تقاصی سخت را رقم می‌زند و فرجامی جز نابودی برای آنان ندارد

معاون سفیر ایران اظهار داشت: اکنون در این برهه حساس، ما سوگواران گردآمده در مرکز اسلامی مسکو، همگام با امت بزرگ اسلامی، مراتب وفاداری و بیعت پایدار خود را با رهبر جدید انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای اعلام می‌داریم.

حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی بخت‌آور نیز در سخنانی در این مراسم به وداع باشکوه مردم ایران و عراق با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: بزرگترین اجتماعات مردمی در ایران و یکی از بزرگترین رویداد‌ها در سطح جهانی برای تشییع آیت‌الله سید علی خامنه‌ای شکل گرفت.

این خطیب دینی که پیش‌تر در سفر به ایران در آیین‌های وداع با رهبر شهید در تهران و قم شرکت کرده بود، گفت: شور و اشتیاق و غیرت عمومی در بزرگداشت آیت‌الله خامنه‌ای را در رخداد‌های پس از انقلاب اسلامی بی‌نظیر بود.

حاجی نظامی بالوگلانف رئیس جمعیت اسلامی اهل‌بیت (ع) مسکو نیز در این آیین با بیان اینکه افتخار حضور در آیین وداع و تشییع پیکر آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در تهران و قم را داشتم، از حضور پرشور مردم ایران و عراق در آیین‌های وداع تمجید کرد.

او خاطرنشان کرد: این آیین‌های باشکوه بیانگر عظمت آیت‌الله خامنه‌ای است و اینکه یاد این رهبر بزرگ برای همیشه در قلب دوستدارانش در ایران و دیگر کشور‌های جهان زنده خواهد ماند.

حاج الدار ابراهیم‌اُف امام جماعت مسجد همشهری شهر دربند جمهوری داغستان روسیه نیز در سخنانی در این آیین تصریح کرد: دشمنان ایران فکر می‌کردند که با شهادت آیت‌الله خامنه‌ای، آن‌ها قادر خواهند بود که به اهداف شوم خود دست یابند، اما شهادت ایشان، مردم ایران را متحدتر از قبل کرد و این وضعیت موجب ناکامی دشمنان شد.

این عالم دینی جمهوری داغستان خاطرنشان کرد: آیت‌الله خامنه‌ای منادی وحدت و حامی واقعی محرومان و مظلومان بود و نام وی به نیکی در تاریخ بشریت ثبت شد.

ابراهیم‌اُف خاطرنشان کرد: از دست دادن چنین شخصیتی غم‌انگیز است، اما با روی کار آمدن رهبر جدید و جوان، به ثمربخشی آرمان‌های انقلاب اسلامی امیدوار هستیم.