به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به گزارش روزنامه حریت، آنکارا سامانه‌های پدافند هوایی اس-۴۰۰ خریداری‌شده از روسیه را به یکی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس واگذار کرده تا راه را برای دریافت جنگنده‌های اف-۳۵ از آمریکا هموار کند.

امارات و قطر از جمله گزینه‌های مطرح به‌عنوان خریدار این سامانه‌ها هستند.

ترکیه سال ۲۰۱۷ چهار سامانه پدافند هوایی اس-۴۰۰ را به ارزش ۲.۵ میلیارد دلار از روسیه خریداری کرد. پس از آن، واشنگتن از آنکارا خواست این سامانه‌های روسی را کنار بگذارد و به جای آن سامانه‌های پاتریوت آمریکایی را خریداری کند. آمریکا با ردشدن این درخواست از سوی ترکیه، آنکارا را از برنامه جنگنده‌های اف ۳۵ کنار گذاشت.

روز چهارشنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سفر به آنکارا گفته‌ بود که از کنگره خواهد خواست در مورد فروش جنگنده‌های اف ۳۵ به ترکیه بازنگری کند . رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نیز خبر داد که در دیدار ترامپ وعده دریافت ۵ فروند جنگنده اف ۳۵ را گرفته‌ است.