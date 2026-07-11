تیم والیبال ساحلی کمتر از ۱۸ سال ایران در سومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ مغلوب لهستان شد و با کسب عنوان سوم جدول به مرحله حذفی مسابقات صعود کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار‌های جدول اصلی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کمتر از ۱۸ سال جهان از ۱۸ تیرماه به میزبانی شهر لاهه هلند آغاز شده است.

تیم ایران که با ترکیب امین وکیلی و امیررضا جمشیدی خالکیاسری در این رقابت‌ها شرکت کرده است، از ساعت ۲۱:۲۰ دقیقه دیشب در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله گروهی به مصاف لهستان رفت.

ملی‌پوشان ساحلی کشورمان در این مسابقه که به صورت نزدیک و پایاپای پیگیری شد، دو بر یک و با امتیاز‌های (۲۱ بر ۱۸، ۱۹ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۱۲) مغلوب حریف شدند تا به عنوان تیم سوم گروه راهی مرحله نخست حذفی شوند. تیم ایران در مسابقه نخست موفق به شکست کانادا شده بود و در دومین بازی هم مغلوب هلند میزبان این مسابقات شد.

در دیگر دیدار این گروه که همزمان برگزار شد تیم هلند دو بر صفر با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۳ و ۲۱ بر ۷ کانادا را شکست داد و به عنوان صدرنشین گروه نخست مستقیم راهی مرحله یک هشتم نهایی شد.

ملی‌پوشان ساحلی کشورمان از ساعت ۱۳ شنبه ۲۰ تیر در مرحله نخست حذفی به مصاف کلمبیا می‌روتد، تیمی که در گروه G در رتبه دوم قرار گرفت و در صورت شکست این تیم با فرانسه صدرنشین گروه H رو‌به‌رو خواهند شد.

صابر هوشمند به عنوان سرمربی و بهنام صاحبی صومعه‌سفلی به عنوان سرپرست، تیم ایران را در این مسابقات همراهی می‌کنند.