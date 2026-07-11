به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام دولت چین، به دلیل وقوع سیل و طوفان در ۴۰۰ کیلومتری هانگژو، همه بازی‌های روز دوم مسابقات قهرمانی جهان که قرار بود ساعت ۱۱ به بعد به وقت هانگژو برگزار شود، لغو شد.

براساس برنامه، مقرر شده بود تا تیم دختران کشورمان از ساعت ۱۳ و ۳۰ به وقت هانگژو و ساعت ۹ به وقت تهران برابر تیم کنیا صف آرایی کند و تیم مردان کشورمان از ساعت ۱۹ به وقت هانگژو، ساعت ۱۴ و ۳۰ به وقت تهران برابر تیم بوسنی قرار بگیرد که به دلایل مذکور هر دو بازی لغو شد.

چهاردهمین دوره مسابقات جهانی والیبال نشسته با حضور ۳۲ تیم از ۱۹ تیر در هانگژو چین آغاز شده است.