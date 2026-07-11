تحقیقات درباره قتل آن ویدکومب، نماینده پیشین مجلس انگلیس آغاز شد و پلیس در تعقیب یک مرد سفیدپوست است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ تارنمای روزنامه دیلی میرور در انگلیس نوشت: پلیس پس از پیدا شدن جسد نماینده سابق مجلس از حزب محافظه‌کار در خانه‌اش در منطقه «دوون»، تحقیقات خود را آغاز کرد. پلیس دوون و کورنوال در حال بررسی شرایط پیرامون مرگ آن ویدکومب، پس از کشف جسد او در خانه‌اش در دارتمور است. وی ازدواج نکرده بود و شریک زندگی هم نداشت.

مرگ ویدکومب وزیر اسبق دولت انگلیس در سن ۷۸ سالگی، امروز صبح پس از پیدا شدن جسد او در خانه‌اش در دارتمور اعلام شد، بدون اینکه اشاره‌ای به مرگ او به چیزی غیر از علل طبیعی شده باشد. اکنون رسانه‌های انگلیس گزارش می‌دهند وی به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود.

کارآگاهان پلیس دوون و کورنوال اکنون در حال بررسی مرگ‌ وی هستند که مشکوک گزارش شده است. خانم ویدکومب که زمانی نماینده انگلیس در اتحادیه اروپا بود از اعضای قدیمی حزب محافظه‌کار که در سال ۲۰۱۹ به حزب برگزیت و سپس به حزب راست افراطی اصلاح بریتانیا پیوست، از زمان بازنشستگی به عنوان نماینده مجلس میدستون و ویلد در سال ۲۰۱۰، به تنهایی در هیتور زندگی می‌کرد.

در به‌روزرسانی طولانی رسانه‌ای امروز، پلیس دوون و کورنوال تأیید کرد که به دنبال یک مظنون مرد سفیدپوست است. ایلونا راسون بازرس ارشد کارآگاه از مردم خواست تا هرگونه اطلاعاتی را که ممکن است در مورد این حادثه داشته باشند، ارائه دهند. پلیس گفته است ما تمام منابع لازم را برای فهمیدن دقیق آنچه اتفاق افتاده و یافتن فرد مسئول که به نظر ما یک مرد سفیدپوست است، به کار می‌گیریم.

شعبانه محمود وزیر کشور انگلیس گفت که شرایط پیرامون مرگ نماینده سابق مجلس، آن ویدکومب، بسیار نگران‌کننده است و افزود: من با خانواده و عزیزان آن ابراز همدردی می‌کنم.