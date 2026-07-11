کرمانی‌ها در روز‌های حضور میلیونی زائران در مشهد، با برپایی موکب‌ها و ارائه خدمات اسکان، پذیرایی، پشتیبانی و راهنمایی، تصویری ماندگار از همدلی و فرهنگ خدمت را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،روز‌های پرشور حضور زائران در مشهد، صحنه جلوه‌ای از همدلی و خدمت مردم استان کرمان بود. از همان ساعات ابتدایی حضور زائران، موکب‌های کرمانی در نقاط مختلف شهر با تکیه بر توان نیرو‌های مردمی، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های جهادی و خیران، خدمت‌رسانی به زائران را آغاز کردند.

اسکان زائران، توزیع وعده‌های غذایی، پذیرایی، تأمین آب و نوشیدنی، راهنمایی زائران و فراهم کردن امکانات رفاهی، بخشی از خدماتی بود که خادمان کرمانی در این روز‌ها به‌صورت شبانه‌روزی ارائه کردند.

حضور موکب‌های استان کرمان تنها به ایام برگزاری مراسم محدود نماند و با ادامه حضور زائران در مشهد، خدمت‌رسانی نیز تا بازگشت آخرین کاروان‌ها ادامه پیدا کرد؛ حضوری که جلوه‌ای از روحیه ایثار، همبستگی و مهمان‌نوازی مردم کرمان را به نمایش گذاشت.

این روزها، نام کرمان نه‌تنها با حضور پرشور مردم در مراسم، بلکه با روایت خدمت بی‌منت خادمانی گره خورد که بی‌وقفه در کنار زائران ایستادند و خاطره‌ای ماندگار از فرهنگ میزبانی و همدلی را در مشهد رقم زدند.