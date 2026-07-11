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فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری پنج سارق سابقهدار و کشف ۲۰ فقره سرقت محتویات خودرو توسط مأموران کلانتری ۱۴ این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،سرهنگ اکبر نجفی، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان، گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات خودرو در سطح شهر کرمان، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقتها بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران کلانتری ۱۴ با افزایش گشتهای هدفمند و نامحسوس و انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، در دو عملیات جداگانه موفق شدند پنج سارق سابقهدار را شناسایی و دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با بیان اینکه متهمان در تحقیقات پلیسی به ۲۰ فقره سرقت محتویات خودرو در سطح شهر کرمان اعتراف کردند، اظهار کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ نجفی در پایان با قدردانی از همکاری شهروندان با پلیس، از مردم خواست خودروهای خود را در محلهای امن پارک کنند و با استفاده از تجهیزات بازدارنده و خودداری از نگهداری اشیای قیمتی داخل خودرو، نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع سرقت ایفا کنند.