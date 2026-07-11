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با اجرای طرح تشدید نظارت بر مصرف برق ادارات و دستگاههای اجرایی، رعایت کامل مدیریت مصرف در دوره اوج بار تابستان در استان الزامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان با اشاره به تشدید پایش مصرف برق دستگاههای اجرایی گفت: بر اساس ابلاغیههای مدیریت مصرف، تمامی ادارات موظفند مصرف برق خود را در ساعات اداری ۳۰ درصد و در ساعات غیراداری ۷۰ درصد کاهش دهند.
محمد مرادی افزود: تیمهای پایش بهصورت مستمر و هوشمند، عملکرد مصرفی دستگاههای اجرایی را رصد میکنند و کاهش بار سرمایشی از ساعت ۱۲ ظهر نیز بهطور ویژه نظارت میشود.
وی تأکید کرد: با هرگونه رعایت نکردن الزامات مدیریت مصرف، مطابق مقررات برخورد خواهد شد و بهمنظور شفافسازی، اسامی دستگاههای پایبند و متخلف بهصورت مستمر اطلاعرسانی میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان گفت: دستگاههای اجرایی موظف هستند با رعایت الگوی مصرف، نقش پیشگام خود را در حفظ پایداری شبکه برق و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان ایفا کنند.