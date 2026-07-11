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نقص ایمنی یکی از وسایل بازی شهربازی ملک شهر اصفهان برای دو نفر حادثه آفرید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان؛ سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: با اعلام این گزارش، نیروهای عملیاتی این سازمان به محل حادثه اعزام شدند و دو فرد حادثه دیده را به مراکز درمانی منتقل کردند.
مجتبی دهقانی اعلام کرد پس از ارزیابی شرایط، هشدارهای ایمنی لازم به مسئولان مربوطه ارائه شد و تا زمان رفع نواقص، تعمیرات اساسی و تأیید نهایی ایمنی، محل حادثه با نوار خطر مسدود و از ادامه فعالیت آن وسیله بازی جلوگیری شد.