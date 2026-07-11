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رئیس اداره شاهد و امور ایثارگران آموزش و پرورش استان کرمان گفت: پیشثبتنام اینترنتی پایه هفتم مدارس شاهد تا ۳۰ تیر ادامه دارد و پیشثبتنام دانشآموزان پایه دهم نیز از ۲۵ تیر آغاز و تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان؛ مژگان شریفزاده، رئیس اداره شاهد و امور ایثارگران آموزش و پرورش استان کرمان، از آغاز پیشثبتنام اینترنتی دانشآموزان مدارس شاهد برای سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: خانوادهها میتوانند تا ۳۰ تیر ۱۴۰۵ برای پیشثبتنام دانشآموزان پایه هفتم اقدام کنند.
وی افزود: پیشثبتنام تنها بهصورت اینترنتی و از طریق سامانه یکپارچه «مایمدیو» وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir انجام میشود.
شریفزاده با اشاره به زمان پیشثبتنام پایه دهم مدارس شاهد اظهار کرد: پیشثبتنام دانشآموزان ورودی پایه دهم از ۲۵ تیر آغاز میشود و تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
رئیس اداره شاهد و امور ایثارگران آموزش و پرورش استان کرمان درباره مراحل ثبتنام گفت: والدین باید پس از مراجعه به سامانه «مایمدیو» و ورود از طریق بخش «والدین» با شماره همراه خود، گزینه «ثبتنام پایه هفتم» یا «ثبتنام پایه دهم» را انتخاب و سپس نوع مدرسه را روی «مدارس شاهد» تنظیم کنند.
وی تأکید کرد: اطلاعات دانشآموز و والدین باید با دقت تکمیل شود و پس از انتخاب مدرسه مورد نظر، کد رهگیری صادرشده تا پایان فرآیند ثبتنام نگهداری شود.
شریفزاده خاطرنشان کرد: مدارک هویتی دانشآموز شامل شناسنامه یا کارت ملی، اطلاعات والدین و همچنین مدارک مربوط به سهمیه ایثارگری (در صورت برخورداری) برای بارگذاری در سامانه یا ارائه حضوری مورد نیاز است.
رئیس اداره شاهد و امور ایثارگران آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به احتمال افزایش مراجعات در روزهای پایانی، از خانوادهها خواست پیشثبتنام را به روزهای آخر موکول نکنند تا از بروز مشکلات احتمالی در سامانه جلوگیری شود.