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فرماندار پلدختر گفت: آتشسوزی شرکت اکسین پالایش پلدختر پس از ۷ ساعت مهار و خاموش شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛فرماندار پلدختر گفت:آتشسوزی شرکت اکسین پالایشگاه منطقه ی سراب حمام این شهرستان پس از ۷ ساعت با تلاش نیروهای آتشنشانی ،امدادی و دستگاه های خدمترسانی مهار و خاموش شد.
محمد عزیزی افزور: همچنین نیروهای آتشنشانی و امداری برای ایمنسازی، لکه گیری وجلوگیری از شعله ور شدن آتشسوزی در محل مستقر هستند تا در صورت آتشسوزی دوباره عملیات مهار آتش را انجام دهند.
وی بیان کرد:: با توجه به وجود مواد آتش زا در کارخانه و رعایت نشدن اصول ایمنی ، این آتش سوزی رخ داده است.
عریری گفت: این آتش سوزی خسارت جانی نداشته و میزان خسارات وارده به این واحد صنعتی و علت دقیق اين حادثه در دست بررسی است.