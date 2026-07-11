به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛فرماندار پلدختر گفت:آتش‌سوزی شرکت اکسین پالایشگاه منطقه ی سراب حمام این شهرستان پس از ۷ ساعت با تلاش نیروهای آتش‌نشانی ،امدادی و دستگاه های خدمت‌رسانی مهار و خاموش شد.

محمد عزیزی افزور: همچنین نیروهای آتش‌نشانی و امداری برای ایمن‌سازی، لکه گیری وجلوگیری از شعله ور شدن آتش‌سوزی در محل مستقر هستند تا در صورت آتش‌سوزی دوباره عملیات مهار آتش را انجام دهند.

وی بیان کرد:: با توجه به وجود مواد آتش زا در کارخانه و رعایت نشدن اصول ایمنی ، این آتش سوزی رخ داده است.

عریری گفت: این آتش سوزی خسارت جانی نداشته و میزان خسارات وارده به این واحد صنعتی و علت دقیق اين حادثه در دست بررسی است.

به گفته فرماندار پلدختر،آتش‌سوزی در شرکت اکسین پالایش شهرک صنعتی سراب حمام پلدختر که تولید کننده مواد روغنی ماشین آلات است، ساعت ۱۶:۲۰ روز جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۵ رخ داد که با تلاش نیروهای آتش‌نشانی در ساعت ۲۳ مهار و خاموش شد.